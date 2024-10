Basket B2/M, prima battuta d’arresto per la Dinamo Brindisi

La sesta giornata di campionato segna la prima battuta d’arresto per la Dinamo Brindisi, che, davanti a un PalaZumbo gremito e caloroso, cede al Manelli Basket Monopoli con il punteggio di 58-79. Gli ospiti, tra le squadre più attrezzate e candidate alla promozione, interrompono la striscia positiva della Dinamo, finora imbattuta in campionato.

La partita è stata combattuta e ha avuto due facce: la Dinamo ha iniziato con un parziale di 9-0, subito annullato da Monopoli con un contro-parziale di 8-0. Il primo tempo si è chiuso con un leggero vantaggio per i padroni di casa (39-38), grazie ai 16 punti di Jovanovic.

Nella ripresa, Monopoli è tornata in campo con maggiore intensità, portandosi avanti 42-47 grazie alla sinergia tra Preira, Milosevic e Calisi. La Dinamo ha reagito con Stonkus, che ha messo a segno 8 punti consecutivi, riportando momentaneamente la squadra in vantaggio. Tuttavia, un blackout offensivo ha permesso a Monopoli di piazzare un parziale di 11-2, decisivo per l’esito del match.

Nell’ultimo quarto, la Dinamo ha faticato al tiro, mentre Monopoli ha mantenuto percentuali altissime, chiudendo con un 92% nel pitturato. Gli ospiti hanno consolidato il loro vantaggio, raggiungendo un massimo distacco di +22 e concludendo sul 58-79.

Ora la Dinamo Brindisi è attesa dalla prossima sfida in trasferta contro i Lions Bisceglie, in programma sabato 2 novembre alle ore 20:00.

Dinamo Basket Brindisi – Manelli Basket Monopoli 58-79 (21-18, 39-38, 53-63, 58-79)

Dinamo Brindisi: Greco 3, De Luca, Jovanovic 19, Montanile, Urbonas, Datuowei 3, Pulli 6, Stonkus 13, Calò 10, Di Ianni 4, Delvecchio, Beltadze – All. Cristofaro

Manelli Monopoli: Guarini, Aguzzoli 9, Laquintana, Carone, Spatti 13, Feruglio, Calisi 9, Preira 16, Vitale 14, Milosevic 13, Formica 5 – All. Carolillo

Arbitri: Carotenuto (Boscotrecase, NA), Pezzella (Arzano, NA).

