Basket A2/M, Brindisi-Nardò 63-76: super rimonta granata

Ancora una volta il secondo tempo gioca un brutto scherzo al Brindisi di coach Bucchi. Dopo un ottimo primo tempo, i biancazzurri hanno smarrito la buona vena offensiva e non hanno potuto far altro che arrendersi alla solidità messa in campo da Nardò con il punteggio di 63-76. I granata hanno rimontato nel secondo tempo grazie a un quintetto tutto in doppia cifra, mentre Brindisi si è spenta alla distanza raccogliendo la sesta sconfitta stagionale. Woodson MVP del match con 18 punti in 34 minuti; Brindisi ha in Laquintana il top scorer con 15 punti, ma manca quasi del tutto l’apporto di Allen autore di soli 8 punti (3/11 dal campo).

