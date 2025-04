Basket, Dinamo Taranto: l’Under 19 trionfa in Coppa Puglia

Un finale di stagione da incorniciare per la Dinamo Taranto, che dopo il campionato di Serie B chiude in bellezza aggiudicandosi la Coppa Puglia di Serie C con la formazione Under 19. Le ragazze allenate da Mimmo Calviello hanno dominato anche nel match di ritorno della finale contro la Virtus Matera Group 2016, imponendosi con un netto 64-38 sul parquet amico del PalaMazzola.

Partita a senso unico

Il match non ha avuto storia: Taranto ha condotto fin dai primi minuti, chiudendo il primo quarto sul 13-7. Decisivo l’allungo nel secondo periodo, favorito dall’ingresso in campo di Martina Marazita, che ha dato ritmo e incisività all’attacco ionico. Dopo un timido tentativo di rimonta delle ospiti, fermate sul 27-20 all’intervallo, la Dinamo ha piazzato la zampata vincente nel terzo quarto grazie alle triple di Mitrotti e Cascione, ai canestri di Smajic, miglior marcatrice con 19 punti, e della stessa Marazita. Nell’ultimo periodo non è rimasto che gestire il vantaggio e attendere il suono della sirena.

Calviello: “Volevo questa coppa, ora investiamo sul giovanile”

Grande soddisfazione per coach Mimmo Calviello, che ha commentato così il successo: “Abbiamo messo tanta determinazione in questa stagione. Ci siamo salvati in Serie B, abbiamo fatto bene in Under 17 e ora questa coppa che mancava alla mia carriera. Ho detto alle ragazze: io la voglio. E loro sono tornate in campo con lo spirito giusto. Adesso si guarda al futuro: da domani si lavora sul giovanile, vogliamo far crescere queste ragazze per farle esordire in Serie B già da settembre.”

Peccato per l’assenza FIP

L’unico neo in una giornata perfetta è stata l’assenza di un delegato FIP per la consegna di coppe e medaglie. Un gesto atteso e meritato da parte di un gruppo che ha dato tutto in campo per conquistare il trofeo.

Dinamo Taranto – Virtus Matera 64-38

Parziali: 13-7, 27-20, 49-27

Taranto: Smajic 19, Montrone 11, Cascione 10, Martelli 9, Mitrotti 5, Marazita 5, Inglese 2, Saracino 3, Bari, Dimaggio, Nisi (All. Calviello).

Matera: Rosita Genco 11, Lucia Genco 7, Visceglia 6, Monaciello 6, Taratufolo 4, Lorusso 4, Dominichiello, Loseto, Santarcangelo (All. Rubino).

Arbitri: Matarazzo (Taranto) e Petrosino (Castellaneta).

Falli: Taranto 15 – Matera 13

Uscite per 5 falli: Visceglia (Matera)

