Basket C/M, NMC Corato: quarta vittoria consecutiva, ma sfumano i playoff

La Nuova Matteotti Corato non si ferma più. Con una prestazione solida, intensa e ordinata, i ragazzi di coach Ambrico sbancano il PalaPoli battendo 63-54 la Clean Up Pallacanestro Molfetta, firmando la quarta vittoria consecutiva nel campionato di Serie C.

Nonostante l’ottimo momento di forma e il successo esterno, i biancoblù devono dire addio alla corsa playoff a causa delle vittorie casalinghe di Fasano e Francavilla, che mantengono il distacco in classifica incolmabile a due giornate dalla fine.

Gara solida e sempre in controllo

Il match si apre con un sostanziale equilibrio, ma è Corato a prendere progressivamente le redini della gara. Dopo il +3 iniziale di Molfetta (9-6), la NMC risponde con un parziale di 8-0 firmato dalla coppia albiceleste Cicivè–Postigo Lopez. Alla fine del primo quarto il tabellone dice 14-17.

Nel secondo parziale, D’Imperio sale in cattedra: palla rubata e canestro in contropiede, poi una tripla che firma il +8 ospite (17-25). Molfetta reagisce, ma nel finale di tempo Martinelli e Obiekwe Sam riportano avanti Corato con due possessi pieni: 28-34 all’intervallo.

Il momento chiave arriva nella terza frazione: nonostante un avvio deciso dei padroni di casa con due bombe consecutive di Delmas (36-36), Corato non si disunisce e piazza un break micidiale di 13-0 con le triple di Spina Diana e Postigo Lopez. Il terzo quarto si chiude sul 39-49.

Nell’ultimo parziale, la NMC vola anche sul +15 (39-54), ma Molfetta tenta il tutto per tutto e con Infante e Delmas torna a -5 (51-56). Tuttavia, gli ospiti gestiscono con maturità i possessi finali e chiudono il match sul definitivo 54-63.

Una prova di carattere e grande organizzazione difensiva che vale il momentaneo aggancio a Potenza al decimo posto. Tra i migliori in campo, Obiekwe Sam (16 punti), Postigo Lopez (12), e Cicivè (11), ma tutta la squadra ha saputo offrire un rendimento costante e determinato.

Corato tornerà in campo per l’ultima gara casalinga della regular season con l’obiettivo di chiudere al meglio e confermare l’ottimo momento di forma.

CLEAN UP PALLACANESTRO MOLFETTA – NUOVA MATTEOTTI CORATO 54-63

(14-17; 28-34; 39-49; 54-63)

MOLFETTA: Suraci 5, Scarpone 4, Costa n.e., Delmas 14, Chiriatti, Sasso 2, Didonna 10, Mongelli, Infante 19, Sciangalepore n.e., Mezzina. Coach: Gesmundo.

NMC CORATO: Cicivè 11, Obiekwe Sam 16, D’Imperio 5, Granieri n.e., Rutigliano n.e., Martinelli 7, Spina Diana 5, D’Onofrio 4, Postigo Lopez 12, Zhelyazkov 3, Cannillo n.e., Savino n.e. Coach: Ambrico.

Arbitri: Serra di Brindisi e Siragusa di Brindisi.

Uscito per 5 falli: Cicivè.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author