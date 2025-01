Basket B2/M, il CJ Taranto va a caccia della svolta

Una partita che vale più dei due punti in palio. Il CJ Basket Taranto scende in campo sabato 18 gennaio, al PalaMazzola, contro la Mola New Basket per la 19a giornata del campionato di Serie B Interregionale, girone G. Una gara cruciale, in cui i rossoblù affrontano la penultima del girone, con l’obiettivo di ritrovare morale e consolidare la posizione in classifica in vista della seconda fase del torneo.

La squadra di coach Mineo, nelle prime uscite del 2025, ha mostrato segnali di crescita: un gruppo unito che combina il talento dei giovani come Virtus e Gigante con l’esperienza dei senior. Tra questi, spicca il ritorno sul parquet di Arcangelo Sarli, storica guardia del CJ, che domenica scorsa contro Corato ha messo a segno canestri di classe, compreso un tiro da tre che ha fatto rivivere i momenti della prima storica promozione in Serie B.

Sarli, motivato più che mai, ha dichiarato: “Il mio obiettivo è dare un contributo d’esperienza ai ragazzi, soprattutto ai giovani della Virtus. Se poi riesco a divertirmi, fare punti e aiutare la squadra a vincere, tanto meglio. Abbiamo davvero bisogno di una vittoria”.

La sfida contro Mola potrebbe rappresentare un punto di svolta per una stagione finora complicata. “È una partita importantissima – aggiunge Sarli – Ci stiamo preparando al meglio, anche se gli infortuni non ci hanno mai permesso di allenarci al completo. Ma non cerchiamo scuse”.

Il veterano ha poi rivolto un appello ai tifosi: “Questa squadra ha bisogno del supporto della città. Il pubblico può fare la differenza, soprattutto per i ragazzi più giovani. Spero che il PalaMazzola sia pieno per darci quella spinta in più e trasformare l’ottimismo in una vittoria. Ce lo meritiamo!”.

Il CJ Basket vi aspetta al PalaMazzola, ingresso libero da via Venezia. Palla a due alle ore 21, direzione di gara affidata agli arbitri Eros Marseglia di Mesagne e Andrea Amatori di Brindisi.

