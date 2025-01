Basket A2/M, Avellino Ko: Nardò vince dopo cinque sconfitte di fila

Dopo cinque sconfitte consecutive, l’HDL Nardò Basket ritrova il sorriso superando Basket Avellino con il punteggio di 89-80. Una vittoria importante, sia per il morale sia per la classifica, in un turno infrasettimanale che ha visto le sconfitte di tutte le rivali dirette: Livorno, Cremona, Piacenza e Vigevano.

I ragazzi di coach Mecacci hanno reagito a un momento tecnico e psicologico complicato, superando un avversario tenace e riscoprendo protagonisti decisivi: Mouaha (21 punti), Iannuzzi e Zugno (16), Stewart jr. (14) e Donadio (12).

Una partita combattuta

Il Toro parte con Giuri, Mouaha, Nikolic, Stewart jr. e Iannuzzi, ma l’avvio è tutto di Avellino, che approfitta delle fragilità emotive di Nardò (8-14). Zugno e Stewart jr. accorciano le distanze, mentre una tripla di Mouaha e un canestro di Donadio chiudono il primo quarto sul 24-24.

Nel secondo quarto, Nardò sembra crescere: Stewart jr., Donadio e Pagani portano avanti i granata (30-28). Tuttavia, gli irpini rispondono con contropiedi efficaci e chiudono il primo tempo in vantaggio (41-48).

La svolta nel terzo quarto

Il rientro dagli spogliatoi segna il momento chiave: un parziale di 9-0 ribalta il risultato, e Nardò passa a condurre. Avellino reagisce, ma il Pala San Giuseppe si infiamma per alcune decisioni arbitrali contestate. Nonostante i quattro falli di Stewart jr., Iannuzzi e Mouaha tengono il Toro in partita, chiudendo il terzo quarto avanti di misura (65-64).

Finale da brividi

L’ultimo quarto è una battaglia di nervi. Con Woodson fuori per infortunio e Stewart jr. limitato dai falli, Nardò si affida a Zugno e Iannuzzi per allungare. Un canestro cruciale di Zugno dall’arco e la freddezza di Stewart jr. e Iannuzzi nei momenti decisivi sigillano il risultato. Il match si chiude 89-80, regalando ai tifosi una vittoria tanto sofferta quanto liberatoria.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author