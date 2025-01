Verso Casarano-Martina, derby da poli opposti e da piani alti

I riflettori della 20^ giornata di campionato di Serie D punteranno forte sulla sfida che vedrà di scena al Capozza Casarano e Martina, ad oggi rispettivamente prima e seconda classificata del girone H. I rossazzurri, capolista solitaria in attesa della Fidelis Andria, ospiteranno la formazione rivelazione della prima metà stagionale. 14 vittorie ed un pareggio nelle ultime 15 per una compagine imbattuta dal 6 ottobre. Da una parte la corazzata dal budget fuori categoria, dall’altra un gruppetto di giovani promesse cui forza sta nel non tener basse le aspettative. Il monte ingaggi degli itrani non sarà lo stesso dei salentini, ma in classifica i punti di differenza sono solo due. Sarà anche una sfida tra Pizzulli e Di Bari, anche qui due estremi: un veterano della categoria da una parte, un ambizioso giovane tecnico dall’altra. Insomma, un derby da poli opposti.

L’ultima parola, come di consueto, spetterà al campo, ma se ci avessero detto ad agosto che Casarano e Martina si sarebbero sfidate a metà gennaio con in palio il primo posto, forse in pochi ci avrebbero creduto. I padroni di casa faranno leva sulla voglia di imporsi per raggiungere un obiettivo, mentre gli ospiti proveranno a difendersi con la frizzantezza che li contraddistingue. La stessa che ha permesso loro di superare già altre big come Andria, Nocerina, Francavilla e Matera. Un assaggio di questo derby lo abbiamo già avuto, sia in campionato che in coppa. Lo scorso 22 settembre furono i rossazzurri ad avere la meglio, in rimonta, ma quello era ancora un Martina molto diverso da quello attuale. Non è un caso che nel confronto di Coppa del 20 novembre furono proprio gli itrani ad avere la meglio, al punto da proseguire il proprio percorso nella competizione, fino alle semifinali (che si giocheranno a febbraio).

