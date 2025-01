Basket B2/M, Monopoli a caccia della decima vittoria

La Manelli Monopoli si prepara ad affrontare Corato domenica alle 18, con l’obiettivo di centrare la decima vittoria consecutiva in campionato. Una sfida che non inciderà sulla classifica della seconda fase: Monopoli è già certa di disputare la fase “Gold”, mentre Corato giocherà per evitare la retrocessione.

Nonostante ciò, coach Sergio Carolillo insiste sull’importanza di non abbassare la guardia: «Ogni partita è un’opportunità per crescere, migliorare e consolidare l’intesa di squadra. È fondamentale mantenere alta l’intensità e la voglia di vincere, anche quando non ci sono punti in palio per la fase successiva».

L’allenatore ha sottolineato come la striscia positiva sia frutto di un lavoro quotidiano: «Ogni vittoria è il risultato di una preparazione meticolosa e di una mentalità vincente che vogliamo portare nella fase Gold. Anche un match come quello contro Corato può darci indicazioni preziose».

L’appuntamento di domenica servirà anche come test in vista della sfida di sabato prossimo contro Avellino, un vero e proprio scontro diretto per la vetta. Intanto, Monopoli guida la classifica con 28 punti, seguita proprio da Avellino a 26.

Programma 19ª giornata:

•Brindisi-Avellino sab. ore 18.00

•Benevento-Canosa sab. ore 19.00

•Taranto-Mola sab. ore 21.00

•Bisceglie-Molfetta dom. ore 18.00

•Manelli Monopoli-Corato dom. ore 18.00

•Termoli-Bari dom. ore 18.00

Classifica aggiornata:

1.Monopoli 28

2.Avellino 26

3.Bari, Brindisi 24

4.Bisceglie 22

5.Molfetta 20

6.Termoli 18

7.Benevento 16

8.Canosa 12

9.Corato 10

10.Mola 6

11.Taranto -1

