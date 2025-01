Basket A2/M, Avellino-Valtur Brindisi: derby del Sud al Pala Del Mauro

Dopo la preziosa vittoria casalinga contro Rieti, la Valtur Brindisi si prepara ad affrontare una difficile trasferta sul campo dell’Avellino, con il morale rinfrancato dai 18 punti raggiunti in classifica.

Il derby del sud, che lo scorso 29 settembre inaugurò il campionato di Serie A2 2024/25, vide la neopromossa Avellino sorprendere Brindisi al PalaPentassuglia con una rimonta decisiva nel finale, chiudendo il match sul 72-77. Da allora, gli irpini si sono affermati come la rivelazione della stagione, accumulando 24 punti e mantenendosi nelle posizioni di alta classifica.

La sfida, in programma domenica 19 gennaio alle ore 18:00 al Pala Del Mauro, rappresenta un’occasione di riscatto per Brindisi. Gianmarco Arletti, atleta biancoazzurro, ha presentato l’incontro con queste parole:

“Mercoledì non è stata la nostra miglior partita, ma abbiamo dimostrato grande voglia di vincere. Affrontiamo Avellino con fiducia, ricordando bene l’amarezza dell’andata. Sarà una motivazione in più per noi e per i nostri tifosi, sempre presenti e calorosi. Dobbiamo continuare a lavorare seguendo lo staff tecnico per risalire in classifica.”

Il match sarà trasmesso in diretta streaming su LNP Pass (https://lnppass.legapallacanestro.com) e in differita lunedì sera alle 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata). Radiocronaca in diretta su Ciccio Riccio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author