Basket B2/M, Virtus Molfetta: caccia della terza vittoria consecutiva

La DAI Optical Virtus Basket Molfetta è pronta a scendere in campo per un match decisivo contro il Lions Bisceglie, domenica 19 gennaio alle ore 18, al Pala Colombo di Ruvo di Puglia. Dopo i successi contro Taranto e Termoli, i biancoazzurri puntano alla terza vittoria consecutiva, con l’obiettivo di agganciare proprio Bisceglie in classifica a quota 22 punti e di vendicare la sconfitta subita all’andata.

La partita, sentitissima da entrambe le tifoserie, rappresenta molto più di una semplice gara di campionato: è una sfida che si carica di significato sportivo e campanilistico, fondamentale per il cammino verso i Play-in Gold.

Carica e preparazione della Virtus

La settimana di allenamenti diretti da coach Enrico Fabbri si è svolta con grande intensità, con il supporto costante dei tifosi biancoazzurri, che non hanno fatto mancare il loro sostegno anche durante le sedute tecniche. La squadra è concentrata e conta di recuperare Shaka Balladino, elemento chiave recentemente uscito acciaccato.

L’obiettivo dichiarato è chiaro: portare a casa due punti fondamentali. «Sappiamo quanto i nostri tifosi tengano a questa partita – ha dichiarato Filippo Bertoni – e siamo pronti a dare battaglia. Le ultime vittorie ci hanno dato fiducia e, giocando con intensità e unità, possiamo raggiungere il risultato».

Lions Bisceglie: un avversario temibile

Il Lions Bisceglie, attualmente con 11 vittorie e 7 sconfitte, arriva da una sconfitta subita contro Brindisi e vorrà riscattarsi. Il roster allenato da Fabio Saputo annovera giocatori di grande esperienza, come il centro italo-argentino Dip e il play Rodriguez Suppi, oltre a nuove pedine come Trentini, Camporeale e Okiljevic. A completare la squadra ci sono esterni come Colombo, El Agbani e Dancetovic, capaci di garantire solidità difensiva e punti in attacco.

La Virtus Molfetta dovrà mettere in campo determinazione e concentrazione per superare un avversario ostico e continuare la sua corsa verso i Play-in Gold. I tifosi sono pronti a invadere Ruvo per sostenere la squadra in una sfida che vale molto più di due punti.

