Basket B/M, Ruvo sfida Fabriano: obiettivo sesta vittoria consecutiva

Terza gara in otto giorni per la Crifo Wines Ruvo di Puglia, che oggi sarà di scena al PalaChemiba contro Fabriano nella terza giornata di ritorno del campionato di Serie B Old Wild West. Un impegno insidioso per i ragazzi di coach Rajola, che affronteranno una squadra capace di mettere in difficoltà tutte le grandi del torneo e vittoriosa all’andata al PalaColombo con un netto +18.

QUI RUVO

Reduce da una solida vittoria contro Piombino, la Crifo è chiamata a una prova di forza su un campo ostico. Nonostante l’assenza prolungata di Conte e qualche malanno stagionale, i pugliesi attraversano un momento d’oro, grazie a una crescita costante figlia del lavoro quotidiano. L’obiettivo è centrare la sesta vittoria consecutiva e mantenere alta l’intensità, considerando il trittico di gare difficili che li attende (Jesi, Herons e Luiss in otto giorni). Cruciale sarà anche contenere gli avversari sotto gli 80 punti, dato mancato nelle ultime trasferte.

QUI FABRIANO

La formazione di coach Niccolai si conferma imprevedibile: grande con le big, ma spesso in difficoltà contro le squadre di bassa classifica. Tra le mura del PalaChemiba, però, Fabriano ha costruito un fortino, conquistando 14 dei 18 punti stagionali. Protagonista indiscusso è Pierotti, con una media di 13,7 punti e 8,6 assist, affiancato dai vari Centanni, Gnecchi e il ritrovato Scanzi, già protagonista della promozione in A2 tre anni fa.

LA SFIDA

Ruvo punta a prolungare la striscia positiva e consolidare il suo momento di forma, mentre Fabriano cercherà di sfruttare il fattore campo per confermare la propria pericolosità contro le grandi del campionato. Al PalaChemiba si prospetta una battaglia intensa, con punti pesanti in palio per gli equilibri della classifica.

