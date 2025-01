Basket B2/M: terzo quarto fatale, Dinamo Brindisi cede ad Avellino

La Dinamo Brindisi esce sconfitta da un’avvincente sfida contro la Scandone Avellino, chiusasi 65-70 al termine di quaranta minuti di grande intensità. Entrambe le squadre, in lotta per le posizioni di vertice, hanno regalato spettacolo al pubblico del PalaPentassuglia. Decisivo per l’esito finale il terzo quarto, dove un passaggio a vuoto dei padroni di casa (15-23) ha permesso agli ospiti di costruire un vantaggio poi risultato insuperabile.

Tra i protagonisti della serata spicca Pulli, autore di una doppia-doppia da 12 punti e 14 rimbalzi, mentre Stonkus (19 punti) e Calò (10) hanno guidato il tentativo di rimonta brindisina.

La Dinamo parte forte e chiude il primo quarto avanti 19-18, spinta dalle triple di Di Ianni e da un’efficace intensità difensiva. Nel secondo periodo, però, Avellino si affida a Stefanini e ai tiri liberi di Jaskus per prendere un primo mini-vantaggio (31-38). Brindisi reagisce e, con i punti di Calò e una tripla di Di Ianni, rientra sul 36-38 all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, la Scandone accelera grazie al dominio sotto canestro di Pichi, che trascina i suoi al massimo vantaggio (55-41). Nonostante ciò, la Dinamo non si arrende: Greco segna una tripla importante, riducendo il distacco a dieci punti (51-61) a fine terzo quarto. Nell’ultimo periodo, coach Cristofaro sprona i suoi a intensificare la difesa, e il parziale di 7-0 guidato da Pulli e Calò riapre il match sul 58-61. Tuttavia, le triple di Zanini e Pichi spezzano la rimonta brindisina, e i liberi di Trapani chiudono definitivamente i conti.

Il prossimo impegno per la Dinamo Brindisi sarà domenica 26 gennaio in trasferta contro l’AdriaBari, con palla a due fissata per le 18:00.

Dinamo Brindisi-Scandone Avellino 65-70 (19-18, 36-38, 51-61, 65-70)

Dinamo Brindisi: Greco 3, Montanile, Urbonas 3, Datuowei 4, Pulli 12, Stonkus 19, Calò 10, Di Ianni 14, Delvecchio, Beltadze, Taurisano – All. Cristofaro.

Scandone Avellino: Cantone 4, Zanini 8, Iannicelli 3, Trapani 10, Soliani 11, Stefanini 13, Pichi 16, Paglia, Iacorossi, Jaskus 5 – All. Sanfilippo.

Arbitri: Del Gaudio di Massa di Somma (Na), Bombace di Giugliano in Campania (Na).

