Basket B2/M, CJ Taranto cade ancora: Mola passa al PalaMazzola

Ennesima sconfitta per il CJ Basket Taranto, che lotta ma cede nel finale contro Mola nella 19ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone G. I rossoblù, protagonisti di una gara equilibrata per tre quarti, devono arrendersi alla distanza, pagando ancora una volta i troppi errori al tiro e alcune decisioni arbitrali discutibili.

Il match si apre con un equilibrio estremo: Taranto, spinta dalle giocate di Amorelli e Giovara, entrambi in doppia cifra, chiude in vantaggio il primo tempo sul 31-27. Nel terzo quarto, il CJ reagisce a un parziale iniziale di Mola grazie a un’ottima prestazione difensiva e alla leadership di Amorelli. Tuttavia, gli ospiti trovano ritmo dall’arco con Laffitte e Burt, firmando un break decisivo nel quarto periodo. La tripla di Burt e gli errori rossoblù nel finale sigillano la vittoria per Mola, che si impone 74-59.

Dopo l’ennesima battuta d’arresto, il CJ tornerà in campo domenica 26 gennaio nella trasferta contro Canusium, a caccia di un riscatto.

CJ TARANTO-MOLA NEW BASKET 59-74

Parziali: 14-11, 31-27, 46-47

CJ Basket Taranto: Petraroli ne, Giovara 16, Gigante 4, Facciolà 8, Casalino, Minelli ne, Montanaro, Bitetti 2, Salerno 3, Casalino, Sarli 6, Amorelli 20. All. Mineo.

Mola New Basket 2012: Berardi 9, Tanzi 14, Macera, Ladditte 14, Messina 4, D’Agnano, Setti, Prunotto 5, Burt 12, Mazzeo, Schifeo 5, Barnaba 2. All. Bray.

Arbitri: Marseglia Eros di Mesagne (BR) e Amatori Andrea Antonio Giuseppe di Brindisi.

