Basket B2/M, CJ Taranto: Sergio Invidia ritorna a casa

Il CJ Basket Taranto ha annunciato l’ingaggio di Sergio Invidia, giovane ala classe 2000, che farà parte del roster a disposizione di coach Orlando per il campionato di Serie B Interregionale maschile 2024/25. L’esordio della squadra è previsto sabato prossimo con l’anticipo con Bisceglie.

Per Sergio Invidia, nato a Taranto il 18 aprile 2000, si tratta di un vero e proprio ritorno a casa dopo aver trascorso gran parte della sua carriera lontano dalla città dei due mari. Cresciuto nel vivaio della New Basket Brindisi, ha debuttato in Serie B con Battipaglia per poi fare esperienza anche in Serie A2 con Cento. Dopo aver militato in squadre come Dinamo Brindisi e Santa Rita Taranto, Sergio ha continuato la sua carriera in Campania vestendo le maglie di Sora, Campli e Benevento. Adesso, per la prima volta, indosserà la canotta rossoblu del CJ Taranto.

In un’intervista, Sergio ha raccontato le sue emozioni: “Giocare per i propri colori è un’emozione unica che non potevo perdere. Ritornare a Taranto significa molto per me, giocare davanti alla mia gente sarà un onore”.

Il giocatore ha descritto il suo stile di gioco come grintoso, con una predilezione per il contatto fisico sotto canestro e il tiro da tre punti. “Faccio del gioco senza palla e del tiro da tre le mie più grandi armi”, ha dichiarato Invidia, che si sta già allenando con i nuovi compagni e ha espresso fiducia nella squadra: “Siamo tutti motivati a raggiungere i nostri obiettivi. L’unione sarà la nostra forza”.

Infine, Sergio ha lanciato un messaggio ai tifosi: “Abbiamo bisogno del supporto di tutti. Le partite si vincono anche grazie ai nostri sostenitori. Vi aspettiamo già sabato contro Bisceglie! Forza CJ Taranto!”

La società ha voluto ringraziare Max Di Santo per la positiva conclusione della trattativa.

