Basket, B Nazionale: Ruvo e San Severo verso l’esordio in campionato

Nonostante la sconfitta in semifinale di Supercoppa contro Livorno per 63-62, bicchiere mezzo pieno per la Pallacanestro Ruvo che si prepara nel migliore dei modi all’esordio nel campionato di Serie B Nazionale. I biancazzurri ospiteranno al “PalaColombo” Ravenna, squadra che ha obiettivi diametralmente opposti rispetto al roster affidato a coach Rajola.

L’organico, infatti, è stato profondamente rinnovato tassello dopo tassello. Yankiel Moreno in cabina di regia ha rotto gli indugi di un mercato ambizioso, con Ruvo che ha ufficializzato in rapida successione Nikola Markovic, tornato in biancazzurro a due anni dall’ultima volta, e Jacopo Borra. Ad alzare ulteriormente il tasso tecnico della squadra di coach Rajola anche Bernardo Musso, Gianluca Giorgi, Tommaso Gatto, Nicolò Isotta, Stefano Conte e soprattutto la conferma di Joshua Jackson, trascinatore e unico riconfermato rispetto alla scorsa stagione.

Ruvo, intanto, nel girone B sarà in compagnia di una sola squadra pugliese, ovvero la Cestistica San Severo. I gialloneri puntano alla salvezza con un roster giovane e sempre domenica 29 settembre affronteranno la Pallacanestro Montecatini. Cominciare bene può essere un buon viatico per approcciarsi nel migliore dei modi a un campionato estremamente competitivo come quello di Serie B Nazionale.

