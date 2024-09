Taranto, ufficiale: Ezio Capuano ha rassegnato le dimissioni

La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver ricevuto in data odierna alle ore 13:30 le dimissioni del tecnico Ezio Capuano.

Il club rossoblù ringrazia mister Capuano per l’impegno profuso nei due anni in riva allo ionio e gli augura le migliori fortune personali e per il prosieguo della sua carriera professionale.

