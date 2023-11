Basket B/Int: Dinamo Brindisi sfida il Benevento al PalaZumbo

Dopo il doppio turno in trasferta la Brain Dinamo Brindisi ritorna a giocare nella propria casa del PalaZumbo di Via dei Mille per affrontare la forte formazione del Benevento che la sovrasta di 4 punti in classifica. La Dinamo è reduce dall’ottima prova di Bari contro l’Adria con il successo per 79-85 maturato negli ultimi minuti di gioco dopo un match dove i ragazzi di coach Cristofarohanno messo sul campo tanta grinta e carattere. L’inserimento in casa Brain del serbo di formazione italiana Jovan Filipovic ha permesso allo staff brindisino di poter contare su un elemento valido su ambo i lati del campo cresciuto nel settore giovanile della Pallacanestro Varese.

La Cestistica Benevento sarà un avversario tosto che annovera diversi giocatori con tanti punti nellemani: sono ben tre quelli che vanno puntualmente in doppia cifra (Ferretti, Garcia e Ndour) con Simone Quarta che chiude a 9.9 punti ad allacciata di scarpe. Una squadra forte fisicamente capace di vincere anche lontano dalle mura amiche.

La Dinamo contrapporrà lo svedese Sheriff Drammeh che viaggia a 21.9 punti a partita ma saranno marcati con la debita attenzione anche la guardia Andrea Procopio (16 punti), l’atletico Musa Janha (14.7) ed il pivot Gigi Brunetti capace di colpire dalla lunga distanza con ottime percentuali al tiro.

Un match davvero delicato che può condizionare molto il cammino di capitan Pulli e compagni. Una vittoria porterebbe la Dinamo in acque ancora migliori per affrontare al meglio la seconda parte della stagione regolare.

Gli arbitri della contesa della sfida di sabato saranno i signori Lino Laveneziana di Monopoli e Giulio Di Vittorio di Ruvo di Puglia.

Ci saranno tutte le condizioni per assistere ad un match davvero esaltante dove il calore e la forza del pubblico di casa potrà sicuramente fare la differenza. L’invito è quello di continuare a sostenere la squadra come accaduto sino ad oggi con il calore e l’affetto di sempre.

L’ingresso al palasport per la gara in programma domani sarà gratuito per tutti gli under 14 e al costo di € 5,00 per il posto unico in tribuna.

Proprio domani, sabato 25 novembre, si celebra la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”: la Brain Dinamo Brindisi – da sempre protagonista di iniziative di carattere sociale – ha il piacere di invitare tutte le tifose ed appassionate della pallacanestro e dello sport omaggiandole dell’ingresso gratuito, quale rispettoso “omaggio” in una giornata importantissima e che arriva in un periodo estremamente delicato e che deve essere l’inizio di una battaglia sociale al fine di garantire al genere femminile equità, sicurezza e salvaguardia. Per l’occasione le squadre in campo e il pubblico presente saranno “sporcato” da una linea con ilrossetto rosso sotto l’occhio per sensibilizzare in prima persona sull’importanza del tema.

