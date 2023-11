Happy Casa Brindisi, ecco il nuovo play: arriva Jackson

BRINDISI – L’Happy Casa Brindisi si affida ad un nuovo play per provare a dare una sterzata alla stagione, dal campionato francese arriva Loren Jackson. La società brindisina punta sul cestista statunitense per rinforzare il roster nel bel mezzo di una stagione finora complicata e da zero punti in classifica dopo otto giornate: nato a Chicago nel 1996, il playmaker alto 172 cm proviene dall’esperienza francese del BCM Gravelines, avendo giocato in Francia anche con Roanne oltre all’esperienza con i montenegrini del Studentski Centar. Negli Stati Uniti, suo Paese natale, Jackson ha militato negli Akron Zips, squadra dell’Università di Akron, dopo esser passato da Long Beach 49ers. Il play ha mosso i suoi primissimi passi nella Victory Rock Prep School.

