Monopoli: Tomei non si fida del Sorrento, ‘Vietato rilassarsi’

(Di Lorenzo Ruggieri) Dopo il netto successo ai danni del Benevento, il tecnico del Monopoli, Francesco Tomei, predica calma. Sabato, alle ore 18:00, i biancoverdi scenderanno in campo in quel di Potenza per affrontare un Sorrento reduce da tre risultati utili consecutivi: “Sarò molto più attento ai dettagli e all’approccio alla gara rispetto al match contro il Benevento”, ha ammesso Tomei alla vigilia della sfida contro i costieri: “Il Sorrento è una squadra di categoria, molto organizzata in entrambe le fasi. In questa settimana ho lavorato molto per mettere in guardia i ragazzi. Dopo la vittoria contro il Benevento, inconsciamente ci si può rilassare ma la gara di domani è da prendere con le molle. Scenderemo in campo con attenzione e umiltà, sarà una partita dura e intensa nella quale servirà tanto spirito di sacrificio”.

Formazione: “Ciò che mi rende più contento è la possibilità di scegliere. In questo momento tutti meritano di giocare e per me sarà un dispiacere non schierare qualcuno ma spero di utilizzare tutti i cambi per dare minutaggio a diversi giocatori. Seguiamo la nostra politica di under, è una priorità della società che portiamo avanti da tempo. Per il resto, porto con me dubbi fino al giorno dell’incontro”.

Infermeria: “Oltre all’indisponibile Girelli, il resto degli infortunati sta rientrando. Peschetola ha accusato una distorsione al ginocchio, ne avrà per qualche giorno ma fortunatamente non si tratta di nulla di grave. De Risio e Cargnelutti hanno bisogno di minutaggio ma siamo sulla buona strada”.

Clima e terreno di gioco: “Per quanto riguarda il freddo, sono più preoccupato per me che per i giocatori (ride, ndr). Quando ci si muove non è un problema ma servirà subito entrare in sintonia con il terreno di gioco, è molto veloce e sarà necessaria l’intensità giusta fin da subito”.

