Il Bari conosce anche il primo ko al San Nicola: passa il Venezia 3-0

Il Bari conosce la prima sconfitta anche al San Nicola, dove il Venezia passa 3-0 . La squadra di Marino fa davvero poco di fronte ad un avversario solido che ha colpito al momento giusto.

In cronaca: Benali per Acampora nel Bari, Gytkjaer e Johnsen nel Venezia senza Pohjanpalo. Parte subito fortissimo il Venezia: azione da destra sull’asse Pierini-Busio, traversone sul secondo palo dove Johnsen non trova la deviazione vincente. Gli ospiti rischiano grosso al minuto 8 quando Tessmann nel tentativo di allontanare su un traversone da destra rischia un clamoroso autogol. La traversa salva Bruno. Ancora Bari al minuto 13: Sibilli fa tutto da solo e si libera per la conclusione che viene deviata. Bruno riesce a respingere. 25’: Ricci mette in mezzo per Koutsoupias Bertinato respinge il suo destro. Vantaggio Venezia alla mezz’ora: Johnsen da il via all’azione sulla sinistra, Zampano va sul fondo e scarica su Pierini che trova il sinistro. Al 40’ Bari vicino al gol: sugli sviluppi di una palla inattiva Aramu trova la conclusione che viene deviata in corner.

Nella ripresa Marino inserisce Achik per Aramu e passa al 4-4-2. Ricci calcia alto dal limite al 5’. Si salva in qualche modo Brenno all’ 11’ su un’incursione di Candela: il portiere devia in corner. La chiude il Venezia nei minuti finali: Brenno ferma Gytkjaer a tu ma si scontra con Dorval, la sfera arriva a Tessmann che a porta sguarnita deposita in rete. Dembele triplica e legittima il primo posto della sua squadra che raggiunge il Parma. Il Bari esce dal campo tra i fischi del San Nicola.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp