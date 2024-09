Basket A2/M, Nardò: segnali di crescita nel test con Fortitudo Bologna

Nella serata di giovedì 12 settembre, Hdl Nardò Basket ha affrontato un’importante sfida amichevole con la Fortitudo Bologna, a Zola Predosa (Bologna). Quello con la squadra felsinea, una delle big della Serie A2, ha rappresentato il quarto test della pre-season per i granata, attualmente in ritiro in Emilia. Un’opportunità preziosa per mettere benzina nelle gambe e consolidare l’intesa di squadra, affrontando avversari di livello superiore.

La partita, articolata in quattro tempi da dieci minuti con punteggi azzerati a ogni frazione, ha visto coach Dalmonte dover rinunciare a Lorenzo Donadio, impegnato in Mongolia con la Nazionale U23 3×3. Inoltre, alcuni giocatori come Nikolic, Thioune e Zugno non erano al massimo della condizione. Il quintetto iniziale, composto da Woodson, Mouaha, Stewart jr., Ebeling e Iannuzzi, ha faticato all’inizio, subendo un parziale di 9-0 che ha costretto il coach a chiamare timeout dopo soli tre minuti. La pausa ha portato una reazione da parte dei granata, ma il primo quarto si è comunque chiuso sul 31-17 per Bologna.

Nel secondo quarto, Nardò ha mostrato una maggiore aggressività difensiva iniziando con un parziale di 5-0 che ha riportato equilibrio nel match. La squadra ha continuato a lottare, chiudendo il quarto con un 11-13 a proprio favore. Bologna ha poi prevalso nel terzo periodo (18-11), ma Nardò ha chiuso con una buona prestazione nell’ultima frazione, imponendosi 16-22.

Nonostante il bilancio finale di 2-2 nei quarti, il test ha confermato una crescita costante per la squadra granata. Affrontare formazioni di categoria superiore come Rimini e Bologna ha evidenziato progressi importanti in vista della stagione.

“L’impatto di Bologna nel primo quarto è stato devastante, ma ce lo aspettavamo – ha analizzato Luca Dalmonte, coach di Nardò -. Nei successivi tre periodi abbiamo giocato alla pari. La somma delle prove contro Rimini e Bologna ci dice che stiamo andando nella giusta direzione, ma ora dobbiamo accelerare. Alcuni problemi fisici hanno rallentato la nostra preparazione, ma c’è ancora tempo per recuperare. Dobbiamo farci trovare pronti”.

Il prossimo appuntamento per Hdl Nardò sarà nel weekend a San Sepolcro, dove parteciperanno alla Dukes Cup, affrontando squadre di livello come Scafati, Pesaro e Avellino.

