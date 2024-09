Basket C/M, NM Corato si rinforza con Guadagno e Savino

La Nuova Matteotti Corato ha impreziosito il roster della prima squadra con due nuovi acquisti in vista della stagione 2024/2025.

Si tratta di Riccardo Guadagno, classe 2006, che si è già messo a disposizione di coach Gargano nelle prime due settimane di allenamenti, mostrando entusiasmo e voglia di emergere. Prima di approdare a Corato, Guadagno ha militato nelle giovanili della Murgia Basket Santeramo e della Lions Basket Bisceglie, dove nella scorsa stagione ha avuto la possibilità di aggregarsi al roster della prima squadra nel campionato di Serie B Nazionale. Guadagno, grazie al suo fisico statuario di 194 cm, può essere impiegato nel doppio ruolo di guardia e ala piccola. Per questa nuova avventura, ha scelto la maglia numero 9.

Ingaggiato anche Alexmarzio Savino, classe 2005 e 200 cm di altezza, che completa il roster della squadra. Savino ha iniziato il suo percorso cestistico con l’Olimpia Gioia, proseguendo poi con la Fortitudo Francavilla e infine con il prestigioso settore giovanile della Virtus Arechi Salerno. Nell’ultima stagione, il centro originario di Acquaviva ha vestito la maglia dell’ASD Progresso Happy Basket ’07 in Emilia Romagna, distinguendosi sia nel campionato U19 Gold, con una media di 10 punti a partita, sia in Divisione Regionale 1. Savino ha scelto la maglia numero 42 per la stagione 2024/2025.

