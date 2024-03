Barletta, non solo G7: gli eventi tra aprile e l’estate

BARLETTA – Non soltanto il G7 e gli eventi correlati al vertice internazionale di Borgo Egnazia. Barletta concentra la sua attenzione sull’accoglienza riservata ai Capi di Stato presso il Castello Svevo, ma strizza l’occhio anche agli altri appuntamenti che caratterizzeranno i prossimi mesi. A partire dallo sport di aprile, con il ritorno del tennis in via del Santuario e del ciclismo con il Giro Mediterraneo in Rosa. L’inclusione sociale e la promozione del territorio al centro dei progetti dell’amministrazione comunale, anche passando dalle scuole e dalle giovani generazioni.

Estate in fase organizzativa, con gli eventi musicali previsti nel fossato del Castello Svevo. Da Gigi D’Alessio a Biagio Antonacci, passando per i Pooh e attendendo sviluppi sul consueto appuntamento di settembre con la rievocazione storica della Disfida. La BAT e i cittadini ripongono grandi aspettative nel 2024 di Barletta.

