Tennis, presentato a Barletta l’Open “Città della Disfida”

BARLETTA – Presentata a Palazzo Della Marra l’edizione 2024 dell’Open Città della Disfida, il classico torneo su terra battuta di Barletta. L’appuntamento in programma in via del Santuario dal 30 marzo al 7 aprile ritrova la sua collocazione strategica tra i primi eventi della stagione sul rosso, chiamando a raccolta tennisti con un passato da top players. Il nome principale è quello del georgiano Nikoloz Basilashvili, ex numero 16 del ranking ATP.

Novità anche tecnologiche per il torneo del Circolo Tennis “Hugo Simmen”, tra cui l’introduzione dell’hawk eye. L’occhio di falco farà il suo esordio a Barletta come sperimentazione sulla superficie.

