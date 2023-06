Barletta, i ragazzi di WorkAut assunti in supermercato

BARLETTA – “Abbracciare il mondo attraverso il lavoro”: è il progetto che ha coinvolto la Fondazione Tatò Paride per l’Italia e la cooperativa sociale WorkAut. I ragazzi speciali dell’associazione entrano a far parte del team di lavoro presso uno dei supermercati del gruppo Coop nel centro di Barletta. Entusiasmo e grande dedizione al lavoro, in un’iniziativa regolarmente contrattualizzata che conferma la tenacia e la competenza dei protagonisti.

Il progetto è stato presentato anche al Parlamento europeo di Bruxelles. L’inclusione dei ragazzi autistici nel mondo del lavoro è stata inserita nelle Best Practices da replicare in tutta Europa.

