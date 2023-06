Confindustria, gli istituti tecnologici e il Pnrr

BARI – Il Pnrr stanzia importanti risorse per istruzione e ricerca e una parte di questi finanziamenti è riservata agli Istituti Tecnologici Superiori. Questo – secondo Confindustria Puglia – risponde alle esigenze delle aziende che avvertono in misura sempre maggiore la carenza di figure professionali specializzate e qualificate. Per colmare il mismatch tra domanda e offerta e in sintonia con le linee strategiche del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Its Logistica Puglia ha programmato investimenti e rinnovato l’offerta formativa puntando sull’innovazione e dando un nuovo ruolo a queste scuole sempre più importanti nel panorama lavorativo regionale.

