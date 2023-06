Molfetta, studenti diventano “Guardiani del futuro”

MOLFETTA – Si sono trasformati in “Guardiani del futuro” gli studenti della quinta elementare della scuola Petronelli di Trani e delle classi di prima e seconda media dell’Istituto Azzollini-Giaquinto di Molfetta durante l’atto finale di un’iniziativa promossa da Giffoni Innovation Hub, polo creativo di innovazione, nato per guidare e favorire la trasformazione culturale e digitale in Italia e all’estero. I ragazzi hanno potuto vivere una esperienza lontani dai social per riconnettersi con la meraviglia che solo le emozioni create dal rapporto umano sanno regalare. Durante l’appuntamento, i ragazzi hanno letto alcuni dei testi elaborati nel periodo di formazione svolto nelle scorse settimane in classe, lezioni di scrittura creativa su temi di attualità come inclusione e sostenibilità.

