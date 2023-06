Barletta Calcio, Dimiccoli: “Invito i tifosi alla calma, presto una decisione”

BARLETTA – Si interrompe con un comunicato di Mario Dimiccoli il silenzio stampa del Barletta Calcio, indetto nel weekend dopo la semifinale playoff di Nardò e inizialmente previsto fino al 30 giugno. Le parole dell’attuale presidente del club biancorosso rompono il silenzio e lo fanno nei giorni immediatamente successivi al primo incontro formale con Vincenzo Bellino, in rappresentanza del gruppo imprenditoriale barlettano che intende rilevare la società.

«Invito i tifosi alla calma – ha specificato Dimiccoli in apertura di comunicato – vogliamo un Barletta in grado di tornare rapidamente nelle categorie più consone al blasone biancorosso». L’attuale numero uno della società ha confermato gli incontri, informali e ufficiali, che ci sono stati negli ultimi giorni, riservandosi di valutare le proposte formulate dai potenziali acquirenti.

«Vi ringrazio per il sostegno e per la gratitudine – ha aggiunto Dimiccoli – gli anni dei successi in Eccellenza sono impressi nella nostra mente e nel nostro cuore». Il presidente del Barletta ha inoltre aggiunto che la società gode di ottima salute economica e non presenta pendenze contabili di alcun genere.

La chiosa è affidata alle valutazioni sul futuro: «Mi appresto a prendere una decisione in tempi brevi», conclude il patron del club, rimandando l’esito ufficiale, di fatto, all’incontro definitivo previsto per lunedì sera con il gruppo di imprenditori locali.

