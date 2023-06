BAT, sicurezza cittadina: finanziamenti per Barletta e Bisceglie

BAT – Barletta e Bisceglie ottengono un finanziamento di 250mila euro per ognuna dopo aver partecipato ad un bando del Ministero dell’Interno per il potenziamento della sicurezza cittadina. I fondi ottenuti serviranno per l’installazione di diverse telecamere nei punti nevralgici delle due città, sia nei quartieri residenziali che lungo le arterie maggiormente trafficate e a rischio incidenti.

Già chiaro il piano di attuazione a Bisceglie, con Angelantonio Angarano che, da sindaco appena rieletto, ha annunciato il posizionamento di 25 telecamere delle quali 14 serviranno a coprire le aree artigianali di via Imbriani e via Ruvo e le principali vie di accesso e uscita della città, con un moderno e tecnologico sistema che prevede anche il rilevamento dei veicoli e la lettura delle targhe dei mezzi che vi transitano. Le altre 11 telecamere saranno installate nella zona 167, nell’area mercatale di via San Martino e al Dolmen della Chianca. Una parte restante della somma servirà a potenziare il servizio Wi-Fi per la trasmissione delle immagini presso il Comando della Polizia Locale.

Ancora in fase di studio, invece, il piano di intervento che riguarda Barletta. L’amministrazione comunale ha comunicato l’ottenimento dei fondi, che serviranno ad agevolare e sostenere le attività di controllo delle forze dell’ordine.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp