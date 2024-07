Barletta: mare inquinato secondo Goletta Verde, la replica di Cannito

Se secondo Goletta Verde il mare di Barletta è inquinato in corrispondenza della litoranea di Ponente, per il sindaco, Cosimo Cannito, non è affatto vero. Il primo cittadino replica i dati di Legambiente all’indomani della loro diffusione, spiegando che l’amministrazione è altrettanto attenuata al tema e per questo Arpa Puglia resta un interlocutore costante.

