BARI – Come sono cambiate le povertà negli ultimi tre anni nel capoluogo pugliese? Qual è la fotografica del nuovo povero alla luce del biennio pandemico? Sono i dati snocciolati durante la presentazione della Relazione sociale 2021, predisposta dagli uffici comunali dell’assessorato al Welfare di Bari. Primo dato che emerge è la richiesta sempre più crescente di sostegno psicologico soprattutto da parte di neo genitori. L’appuntamento è servito anche per conoscere il resoconto del lavoro e dei servizi erogati negli ultimi due anni misurando, tra gli altri aspetti, il coinvolgimento dei cittadini assistiti e presi in carico dal sistema del Welfare attuato dal Comune di Bari in rete con gli altri soggetti del territorio, tra cui la Asl, i sindacati e la Lega Cooperative.