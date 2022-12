Condividi su...

Linkedin email

BARI – Un Natale all’insegna della solidarietà. La polizia locale approfitta delle festività per donare all’Apleti, i fondi raccolti nelle ultime settimane per sostenere l’associazione che si occupa dei piccoli degenti dei reparti di oncoematologia pediatrica del Giovanni XXIII e del Policlinico di Bari. Il contributo è stato consegnato direttamente dal comandante del corpo, Michele Palumbo, nelle mani dei volontari che acquisteranno gadget e regali per i i bambini che trascorreranno queste festività nei presidi sanitari del capoluogo pugliese.