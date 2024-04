Bari, ufficiale l’esonero di Iachini. Squadra affidata a Giampaolo

BARI – La decisione è ufficiale, il Bari ha esonerato Beppe Iachini. Per la quarta volta in stagione il club biancorosso decide di cambiare guida tecnica, affidando in questa occasione la squadra a Federico Giampaolo, promosso dalla Primavera. Questo il comunicato della società: “Dopo un lungo confronto tra le parti, SSC Bari comunica di aver sollevato Giuseppe Iachini dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico marchigiano per la professionalità e la dedizione dimostrati ed augura allo stesso le migliori fortune. Nel contempo la guida tecnica della Prima Squadra viene affidata, fino al termine della stagione, a mister Federico Giampaolo, fino ad oggi tecnico della Primavera biancorossa“.

