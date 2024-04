Bari, quarto cambio stagionale. Via Iachini, si va verso soluzione interna

BARI – Ennesimo colpo di scena in casa Bari, salta anche la panchina di Beppe Iachini, arriva il quarto cambio stagionale. La decisione è maturata nel corso di un summit convocato dal presidente Luigi De Laurentiis nel pomeriggio di lunedì con il direttore sportivo Ciro Polito. La società sarebbe orientata ad una soluzione interna, con l’affidamento della panchina a Federico Giampaolo, allenatore della Primavera, affiancato da Vito Di Bari, tecnico dell’Under 17. Iachini saluta dopo dieci gare in cui ha totalizzato soli otto punti, frutto di due vittorie, due pareggi e sei sconfitte. Il Bari, quindicesimo dieci giornate fa ma a cinque punti di distacco dal sedicesimo posto, si trova attualmente in zona playout, a pari merito con lo Spezia ed a due lunghezze di vantaggio sulla retrocessione diretta.

