Ciullo amaro dopo il Casarano, mentre il Barletta diventa SSD

BARLETTA – Resta l’amarezza nelle parole di Salvatore Ciullo dopo il pareggio senza reti contro il Casarano. Il Barletta ci prova, ma non riesce a trovare il gol che avrebbe cambiato le sorti della corsa salvezza. Biancorossi che scivolano pericolosamente al terzultimo posto, adesso ad appena tre punti di vantaggio sulla retrocessione diretta. Per disputare i playout, diventa fondamentale anche restare ad un massimo di sette punti di distanza dalla squadra da affrontare negli spareggi: dagli otto punti in su, la sfida in gara secca non verrebbe disputata e la discesa in Eccellenza sarebbe automatica.

Nel frattempo, arrivano novità dagli scenari societari. Il Barletta si è ufficialmente trasformato in Società Sportiva Dilettantistica, abbandonando la vecchia denominazione di ASD e passando alla ripartizione del club in quote tra i tre membri del precedente direttivo. Dopo la registrazione al CONI, avvenuta a metà marzo, si attende ora l’annuncio ufficiale da parte della proprietà biancorossa.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author