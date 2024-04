(di Roberto Chito) “Per noi non era semplice. Dopo tre sconfitte consecutive, per forza di cose bisognava reagire”. Ha parlato così, ai nostri microfoni, il centrocampista Dario Maltese, nel post partita di Matera-Fidelis Andria.

“De Sanzo è riuscito a dare lo sprint giusto dal punto di vista finale in vista di queste quattro partite che per noi sono delle finali. Non è ancora tutto perso. Possiamo ancora fare qualcosa di eccezionale e raggiungere un obiettivo che sembrava svanito. Dipendiamo soprattutto dai risultati del Casarano. Siamo già proiettati alla sfida contro di loro. Sicuramente, non ci faremo trovare disattenti”, continua il centrocampista biancoazzurro.

Finalmente, Maltese ha trovato il primo gol stagionale: “Sono contento di questo primo gol. Lo attendevo davvero da tantissimo tempo. Finalmente è arrivato, anche se con tanta fortuna perché al portiere avversario gli è scappata la palla dalle mani”.

Di seguito, l’intervista completa ai microfoni di Antenna Sud del centrocampista Dario Maltese subito dopo la vittoria contro la Fidelis Andria.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author