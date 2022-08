BARI – Niente fuochi d’artificio per una festa patronale ecosostenibile a pet friendly. Si è conclusa con questo mood la processione dedicata a San Nicola di Torre a Mare, quartiere a sud di bari. Per questa edizione, il I Municipio ha deciso di sposare appieno l’idea e la volontà degli organizzatori e di don Fabio Carbonara, parroco dell’ex frazione barese, dicendo ‘No’ ai fuochi pirotecnici. La decisione è scaturita dalle numerose polemiche che si sono susseguite all’indomani della festa di San Nicola di Bari, quella patronale di maggio scorso, quando al termine della tre giorni, fu esplosa una batteria di botti che durò circa un’ora e sollevò le reazioni degli animalisti che ogni anno chiedono di non sparare fuochi proprio perché dannosi per i nostri amici animali. “Spettacolo magnifico – commenta il presidente del primo Municipio – ma che abbiamo ritenuto di non ripetere”.