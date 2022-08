BITRITTO – Avrebbe sottratto a tassazione elementi positivi di reddito per 6 milioni di euro di imposte dirette e iva per oltre 1 milione di euro. Per questo I Finanzieri del Nucleo operativo Metropolitano di Bari – coordinati dal I Gruppo Bari – hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo – emesso dal gip del Tribunale di Bari – di disponibilità finanziarie, quote societarie, beni immobili e mobili registrati del valore complessivo di 2 milioni di euro nei confronti del rappresentante legale di una società cooperativa con sede a Bitritto, alle porte del capoluogo, che offriva “servizi per la persona”. L’ipotesi di reato è di “omessa dichiarazione dei redditi o ai fini Iva”.