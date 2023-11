Bari, spaccate e rapine: è allarme criminalità?

BARI – Due spaccate e una rapina a mano armata in meno di 48 ore. Torna l’allarme criminalità nel capoluogo pugliese. In appena due giorni, tra lunedì e martedì scorsi, tre attività commerciali tra il centro Murattiano e il quartiere Libertà, hanno subìto assalti da parte di criminali senza scrupoli. Le due spaccate, entrambe a danni di due parrucchieri del centro: lunedì in via Abate Gimma e martedì in via Dante, a pochissimi isolati da via Sparano. Il modus operandi è quello classico: spaccare la vetrata d’ingresso con un oggetto pesante e entrare nel negozio per portare via i pochi spiccioli in tasca. Nel caso di via dante, si è trattato di un paio di centinaia di euro. Ovviamente riparare il danno alla porta a vetrata d’ingresso è costato di più.

Martedì mattina, invece, una rapina a mano armata ai danni di un tabaccaio di via Brigata Bari, nel cuore del quartiere Libertà. In due, a volto coperto, si sarebbero introdotti nell’esercizio commerciale e puntando la pistola verso il titolare, avrebbero portato via soldi, gratta e vinci e sigarette.

In tutt’e tre i casi, immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine che hanno provveduto ai rilievi di rito. Ora saranno le telecamere di videosorveglianza della zona e quelle private – per chi le ha – a fare chiarezza sugli autori di questi atti criminali. Resta il fatto che nella maggior parte dei casi chi commette questi reati siano persone ai margini o piccoli delinquenti. Il che non li giustifica affatto ma fa tornare l’allarme in città anche in vista delle festività natalizie.

