Danza, torna il cartellone de L’Arte dello Spettatore

BITONTO – Il Traetta di Bitonto pronto ad accogliere l’edizione 2023-24 del cartellone de L’Arte dello Spettatore che per questa stagione si amplia e coinvolge numerosi artisti da diverse parti del mondo. In programma sette appuntamenti da dicembre a giugno, una domenica al mese, con coreografi e danzatori internazionali che portano in Puglia spettacoli in circuitazione nei festival e nelle programmazioni di danza di tutto il mondo con artisti provenienti da Belgio, Francia, Germania, Giappone, Israele, Italia, Spagna. Gli artisti ospiti de L’Arte dello Spettatore oltre a portare in scena i loro spettacoli sono coinvolti dal direttore artistico del Network Internazionale Danza Puglia, Ezio Schiavulli, nel progetto di formazione Network Students dedicato a giovani allievi danzatori pugliesi dagli 11 ai 25 anni.

La rassegna L’Arte dello Spettatore mette in dialogo il pubblico con coreografi e danzatori internazionali anche attraverso gli incontri a bordo palco che chiudono tutti gli appuntamenti della rassegna, un’occasione per confrontarsi con gli artisti ospiti in maniera informale su metodi di composizione coreografica e per favorire il contatto del pubblico con il lavoro di creazione.

