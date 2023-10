Bari, scontro auto – moto: muore dopo due settimane un 16enne

BARI – È morto – dopo due settimane in ospedale – Domenico Capodiferro, il 16enne rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto lo scorso 7 ottobre in strada del Torrente, nel quartiere San Paolo di Bari, l’arteria che collega il quartiere a nord di Bari con san Girolamo. Lo schianto aveva visto coinvolte un’auto e una moto, guidata proprio dal minore. I veicoli, secondo una ricostruzione, viaggiavano in direzioni opposte quando, per cause non ancora conosciute, si sono scontrati. Il ragazzo era ricoverato al Policlinico di Bari. La famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi.

