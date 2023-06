Bari, al Policlinico donati due compressori diaframmatici

BARI – Bloccano il movimento del diaframma e consentono di realizzare trattamenti radioterapici di altissima precisione che colpiscono le cellule tumorali senza dare tossicità ai tessuti sani circostanti. I due compressori addominali donati dall’Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia al Policlinico di Bari consentiranno di migliorare i trattamenti per i pazienti con tumori addominali sui due acceleratori di altissima tecnologia in dotazione all’azienda ospedaliero universitaria. L’idea di promuovere una raccolta fondi in favore della radioterapia oncologica è partita il 27 maggio dello scorso anno in occasione della presentazione del libro “La felicità degli infelici”, di Mino Grassi, organizzata proprio dall’associazione fornitori ospedalieri.

