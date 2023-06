Francavilla Fontana, il Palazzetto dello Sport diventa “PalaCamarda”

La giunta comunale di Francavilla Fontana ha deliberato, come ha annunciato il consigliere regionale e comunale Maurizio Bruno, “l’associazione del nostro Palazzetto dello Sport al professore Gino Camarda, attraverso una targa che ricordi a tutti ciò che ha fatto per lo sport e in particolare per il basket a Francavilla”. Bruno aveva annunciato questo impegno durante il comizio di ringraziamento del sindaco Antonello Denuzzo. “Durante il comizio di ringraziamento alla città per la vittoria elettorale – ha annunciato Bruno a mezzo social – presi un impegno. Quell’impegno era quello di associare il nostro Palazzetto dello Sport a un nome. E non a un nome qualsiasi. Ma al nome di chi a Francavilla ha da sempre rappresentato lo sport, e a cui lo sport della nostra città deve tutto: quello del professore Gino Camarda. Dicono che per compiere un atto simile sia doveroso attendere che la persona cui intestare un bene pubblico non debba più essere in vita. Ma l’ho sempre trovata un’insopportabile ingiustizia. Il professore Gino Camarda deve sapere ora cosa rappresenti per tutti noi, cosa sia lui per la nostra città, per la nostra comunità. E allora quell’impegno che avevo preso, che abbiamo preso, oggi lo abbiamo mantenuto”.

