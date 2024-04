Bari, in quattromila per Vivicittà

BARI – In quattromila hanno preso parte alla 40esima edizione di Vivicittà, la storica manifestazione podistica organizzata da Uisp Bari, con la partecipazione di podisti iscritti, professionisti e appassionati. La partenza da largo Due Giugno sia per la gara sui 10 chilometri (competitiva e non), sia per la passeggiata ludico-motoria da 4 chilometri. L’itinerario della corsa ha attraversato il centro cittadino, il lungomare, il quartiere Japigia e l’area di San Pasquale. Prima della partenza, un minuto di raccoglimento per la scomparsa della runner Marilena Brudaglio, investita mentre faceva jogging la scorsa settimana nella Bat.

La principale novità di questa edizione è stata l’abbinamento con la Running Heart, la corsa del cuore: nel Villaggio della prevenzione allestito nel Vivicittà Village, sono stati tantissimi i baresi che hanno effettuato gratuitamente elettrocardiogramma e misurazione della glicemia. Ai partecipanti è stato consegnato tutto il kit gara con vari gadget. La t-shirt è un omaggio alla storica maglia biancorossa del Bari, quella di Protti e Tovalieri, e sulla medaglia il lungomare con i suoi caratteristici lampioni.

