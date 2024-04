Lecce, presentata la II edizione di ExpoJob

Lecce – L’evento, giunto alla sua seconda edizione ospitato e organizzato tra gli altri dal comune di Miggiano, si terrà dal 18 al 20 aprile prossimi presso il quartiere fieristico di comune salentino. “Incontra, conosci, lavora. Il tuo futuro inizia qui” è il leitmotiv della seconda edizione di “ExpoJob – Lavoro Economie Territori”, la fiera dedicata al mercato del lavoro nel Salento, organizzata e promossa dal Comune di Miggiano e da Arpal Puglia. Per tre giorni intensi, il quartiere fieristico di Miggiano sarà il punto di incontro tra candidati e aziende alla ricerca di nuove risorse in tutti i settori. Oltre ai colloqui di lavoro, saranno disponibili convegni, talk e seminari per esplorare le opportunità lavorative e i finanziamenti per avviare e sostenere nuove imprese. La manifestazione partirà il 18 aprile, dalle 15:00 alle 19:00 e proseguirà il 19 e 20 aprile con fasce orarie dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

