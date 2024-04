Bari, due giorni per parlare di oncologia

BARI – Oggi in Italia ci sono due milioni e mezzo di persone guarite dal cancro e reintegrate alla vita normale in tutte le loro funzioni. Innovazione e cure personalizzate sono i motivi per cui la ricerca in campo oncologico ha portato a risultati estremamente entusiasmanti”. Scienziati, medici, studiosi, ricercatori provenienti da tutta Italia hanno preso parte alla due giorni delle “Giornate Oncologiche del Mediterraneo”, a Bari.

Dagli interventi e dalle relazioni presentate durante la due giorni dedicata all’oncologia, è emerso che il 60 per cento dei pazienti affetti da patologie oncologiche oggi è guarito. Inoltre la medicina è in grado di cronicizzare la malattia e dare una lunga sopravvivenza anche a pazienti con malattie in stato avanzato al di là dei cinque anni, sei volte su dieci.

