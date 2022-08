BARI – Da James Senese, storico interprete del blues “made in Napoli” ai Radiodervish passando per Gianni Ciardo la proiezione de “Lacapagira” di Alessandro Piva, Yellowjackets, dj set e Roy paci. Ricco, anzi ricchissimo il cartellone culturale di Bari durante il lungo fine settimana di Ferragosto. Si chiama “sotto il cielo delle periferie” il fitto calendario di appuntamenti a ingresso libero per tutte le generazioni. Da fino a mercoledì 17 agosto residenti e turisti potranno assistere a concerti ed esibizioni dal vivo proposti da “Le due Bari”. Ma dal 18 si proseguirà con il festival Bari in jazz, il Premio Nino Rota, il Bari Piano Festival e i concerti di Almamegretta e Roy Paci