BARI – Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando un autobus in manovra di svolta lo avrebbe travolto. A poco sono servite gli immediati soccorsi degli operatori del 118 e il contestuale trasporto in ospedale, a poco meno di 300 metri. Sarebbe morto così un 87enne barese, sulle strisce di viale Ennio, all’incrocio con l’estramurale Capruzzi di Bari. Stando ai primi accertamenti, l’impatto con l’autobus della linea Starbus sarebbe stato violentissimo. Secondo le indagini degli uomini della polizia locale, pare che lo sfortunato anziano stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali e, per cause ancora in fase di accertamento, sia stato sbalzato dall’autobus che aveva appena imboccato la curva. Trasportato d’urgenza al Pronto soccorso del Policlinico è deceduto poco dopo per le gravi ferite riportate. L’autista del bus, sotto choc, è stato portato all’ospedale Mater Dei. È il terzo pedone in meno di quindici giorni che perde la vita sulle strade del capoluogo pugliese