MONOPOLI – Pane, pasta, biscotti e latte. Tutti beni primari che no dovrebbero mancare in nessuna famiglia e di cui sicuramente non si può fare a meno. Per questo il barone Vitoantonio Colucci, fondatore e presidente del Gruppo Plastic Puglia, ha sentito la necessità di donare a 100 famiglie di Monopoli un pacco con questo tipo di derrate alimentari da parte dell’Associazione umanitaria “Lilly Colucci”, dedicata alla memoria di Lilly Colucci, già direttrice amministrativa del Gruppo Plastic-Puglia, scomparsa a soli 45 anni nel marzo del 2019. La sede del sodalizio, inaugurata nel dicembre 2020. Il tutto è stato contestuale alla festa della Madonna della Madia che si tiene questi giorni proprio nella cittadina del sud Barese.