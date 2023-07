Bari, Faggi: “Le mie qualità? Sono duttile e generoso”

ROCCARASO – Primi giorni da calciatore del Bari per Filippo Faggi, carico per la sua nuova avventura in biancorosso. “L’inserimento in squadra sta procedendo bene – ha detto – i ragazzi mi stanno aiutando ad integrarmi al meglio dentro e fuori dal campo. Il mister mi aiuta invece a conoscere più movimenti, cercando di non dare punti di riferimento. Caratteristiche? Sono un giocatore duttile, generoso, abituato a giocare dove il mister chiede. Uno dei miei punti di riferimento è Barella”.

Ex Imolese, proprio come Leonardo Benedetti (ora alla Sampdoria) e stesso ruolo. Nella speranza di ripetere quanto fatto dal suo predecessore: “Quello di Benedetti è stato un percorso importante, abbiamo qualcosa in comune come ad esempio il ruolo. Ci sono i presupposti per fare lo stesso percorso e spero davvero di riuscire in questo”.

Importante l’ambientamento nel gruppo: “Sto apprendendo sotto tanti punti di vista, calcistico e non. Calcisticamente sono l’ultimo arrivato ma ce la sto mettendo tutta. Obiettivi? Presto per parlarne, ora serve solo prepararsi al meglio. Certo, personalmente punto a far bene a mettere in difficoltà il mister nelle scelte”.

